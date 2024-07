Roxy Dekker vraagt fans niet meer bij haar ouders aan te bellen

Roxy Dekker heeft aan haar fans gevraagd niet meer aan te bellen bij het huis van haar ouders. De zangeres zegt in haar Instagram Stories dat ze daar meestal niet is en het dus geen zin heeft om bij het huis aan te bellen.

“Dit is voor de kids die aanbellen bij mijn ouders”, begint de 19-jarige Dekker. “Het is het huis van mijn ouders, ik woon daar niet meer. Als ik er wel ben, heeft het geen zin om aan te bellen, want ik doe geen fotootjes, want thuis is voor mij privé”, zegt de zangeres.

Dekker brak vorig jaar door met de liedjes Anne-Fleur Vakantie en Satisfyer. Daarna had ze ook succes met het lied Sugardaddy en onlangs bracht ze samen met Ronnie Flex het nummer Gaan we weg? uit. Dekker won eerder dit jaar de Edison Pop voor beste nieuwkomer.