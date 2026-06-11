Roxeanne Hazes had moeite met oude interviews van verslaafde André

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes had veel moeite met de interviews die André Hazes gaf in de periode dat hij worstelde met een alcohol- en drugsverslaving. Dat vertelt ze in een nieuwe aflevering van de podcast ADHAZES.

Roxeanne en André bespreken daarin welke voor- en nadelen hun beroemde achternaam met zich meebrengt. André Hazes merkt dat hij nog regelmatig wordt geconfronteerd met het beeld dat veel mensen van hem hebben. Dat beeld is volgens hem mede ontstaan door interviews die hij in het verleden gaf.

Confrontatie langs het voetbalveld

André vertelt dat hij onlangs op zaterdag tijdens de voetbaltraining van zoon Dré opnieuw met een vooroordeel werd geconfronteerd. De trainer van de concurrent, een moeder die hij omschrijft als een gezellige vrouw, vertelde hem dat ze hem tegen haar verwachtingen in leuk vond. Ze had gedacht dat hij ‘een kwal’ was. ‘Zo word je toch wel neergezet’, kreeg André te horen.

‘Treinongeluk in slow motion’

André herkent dat beeld, al zegt hij ook: ‘Kijk, ik doe natuurlijk ook heel veel dingen zelf.’ Roxeanne is het daarmee eens en blikt terug op de periode waarin hij volgens haar nog verslaafd was. ‘Er is natuurlijk wel een tijd geweest, toen jij waarschijnlijk nog verslaafd was, dat je er ook wel een potje van maakte’, zegt ze. Ze vervolgt: ‘Ik zat ernaar te kijken… je hebt toch af en toe dat je een treinongeluk in slowmotion ziet gebeuren? Dat is waar ik naar zat te kijken. Dat is heel lullig gezegd, maar dat ik echt dacht: wat zeg je nu weer?’

Tekst gaat verder onder video waarin Roxeanne enthousiast spreekt over André en Noa Braaf.

Trots op zijn ontwikkeling

Tegelijkertijd begrijpt Roxeanne waar het gedrag van André vandaan kwam. ‘Op dat moment was jij er echt van overtuigd dat wat je zei gewoon klopte.’ André bevestigt dat. De zangeres is trots op de ontwikkeling die haar broer heeft doorgemaakt. ‘Het is wel mooi dat je nu, hoe je nu in het leven staat, ook beseft: dat was misschien niet mijn beste era.’ Ze grapt dat dit mede komt doordat zij weer contact hebben.

Anders terugkijken

Ook André kijkt inmiddels anders op die periode terug. ‘Ik vind shockeren natuurlijk gewoon leuk en ik hou van alles zeggen wat je denkt. Alleen in die tijd werkte niks, toen pakte ik alleen maar de verkeerde dingen elke keer.’ Hij erkent dat hij daar andere mensen mee kon kwetsen. Dat is volgens broer en zus het verschil met hoe hij nu in het leven staat.