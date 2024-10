Ronnie Flex krijgt taart na verkeerde voorspelling: ‘Kapot grappig’

Ronnie Flex was er heilig van overtuigd dat zijn club Feyenoord in de Eredivisie wel even zou winnen van Ajax woensdagavond. De rapper voorspelde een klinkende 3-0-zege voor de Rotterdammers in De Klassieker. Het werd uiteindelijk 0-2, maar dat leverde hem een dag later wel een taart op.

“Mijn gevoel zegt dat we eroverheen gaan, 3-0. Het wordt een mooie avond”, zei Ronnie Flex in de uitzending van ESPN voorafgaand aan het duel. Die tekst met zijn foto werd donderdag na de overwinning van Ajax op een taart bij de rapper bezorgd. Wie de gever is, is onbekend. “Dit is wel kapot grappig”, schrijft hij lachend bij een foto op Instagram Stories.

Instagram Ronnie Flex

Door de overwinning op Feyenoord klom Ajax naar de tweede plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben nu na negen wedstrijden 22 punten, 8 minder dan koploper PSV dat een wedstrijd meer speelde. Feyenoord staat vierde met 19 punten uit tien duels.