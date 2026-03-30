Voormalig GTST-ster Robin Martens en partner zetten punt achter relatie

Tekst: Denise Delgado

Robin Martens heeft bekendgemaakt dat haar relatie met Benjamin voorbij is. De voormalig GTST-actrice deelt op Instagram dat zij en haar partner na 6,5 jaar samen besloten hebben uit elkaar te gaan.

Bij een zwart-witfoto van zichzelf laat Robin weten dat ze dit nieuws graag zelf wilde delen. “Geen lang bericht, maar wel iets wat ik graag wil delen”, schrijft ze. “Benja en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan.”

Uit elkaar gegroeid

Volgens Robin is de afstand tussen hen de afgelopen tijd steeds groter geworden. “De afgelopen tijd zijn we langzaam uit elkaar gegroeid en meer langs elkaar heen gaan leven.” Over wat precies tot de breuk heeft geleid, wil ze verder niets kwijt. “De reden hiervan houden we graag privé.”

Twee kinderen

Robin benadrukt dat de relatie zonder ruzie is geëindigd. Zij en Benjamin gaan volgens haar in goed overleg uit elkaar en blijven samen verantwoordelijk voor hun gezin. “Wij geven nog steeds om elkaar, gaan in goed overleg uit elkaar en blijven samen de beste ouders voor onze kinderen.”

De actrice laat weten dat ze nu vooral de tijd wil nemen om alles te verwerken. Samen met Benjamin heeft ze twee kinderen: dochter Makéna, die in de zomer van 2021 werd geboren, en zoon Jafaní, die twee jaar later ter wereld kwam.

