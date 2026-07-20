Management verbrak samenwerking met Rens Kroes vanwege de steun aan haar man

Tekst: Ruth Smeets

Rens Kroes kondigde onlangs aan dat ze haar tweede kind verwacht. Over de vader van de baby heeft ze niets bekendgemaakt, maar er is veel ophef over de situatie.

De zwangerschapsaankondiging zorgt voor de nodige vragen, omdat Rens Kroes’ man Sid S. een langdurige gevangenisstraf uitzit wegens verkrachting (van een andere vrouw). In RTL Boulevard werd bovendien duidelijk dat haar voormalige management afstand van haar heeft genomen vanwege haar onvoorwaardelijke steun aan hem.

Onduidelijkheid over vader van kind

Entertainmentjournalist Aran Bade benadrukte in RTL Boulevard dat uit de bekendmaking van Rens niet kan worden opgemaakt wie de vader is. ‘Er blijkt uit dat bericht niet van wie ze nou eigenlijk in verwachting is en hoe dat is gegaan. Dat roept een hoop vragen op. Als je dan gaat bellen vandaag… Haar oude management zegt tegen ons: ‘We willen niets meer met haar te maken hebben, want zij staat 100 procent achter haar man. Nou, dat kunnen wij niet. Wij keuren dat af.’ Ook de oude uitgeverij wil niets meer laten weten en zegt dat ze geen contact meer hebben met haar.’

Journalist Luuk Ikink denkt dat Sid waarschijnlijk de vader van het kind is, omdat Rens hem altijd is blijven steunen. ‘Het ligt wel in de lijn der verwachting dat ze in verwachting is van haar man, omdat zij hem nooit heeft laten vallen, toch?’ Aran wees er vervolgens op dat Rens in 2024 nog liet weten dat ze vond dat het OM te veel op sensatie uit was en dat ze achter haar man bleef staan.

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Bezoek zonder toezicht

Wanneer Sid inderdaad de vader blijkt te zijn, zou de zwangerschap tijdens zijn detentie tot stand zijn gekomen. Volgens misdaadjournalist John van den Heuvel is dat mogelijk via bezoek zonder toezicht. ‘Als je veroordeeld bent zoals hij, voor een langere straf, en je hebt een duurzame relatie, dan mag je bezoek zonder toezicht aanvragen. Dan mag je volgens de regels één keer per maand je partner in de gevangenis ontvangen. Dat is in een kamertje waar een bed staat en waar je eventueel seks met je partner kunt hebben. Als dat allemaal niet zo lekker loopt of als je zenuwachtig bent, kun je bij de gevangenisarts ook nog Viagra aanvragen.’

Het imago van Rens Kroes

De keuze van Rens om haar man te blijven steunen, lijkt grote gevolgen te hebben gehad voor haar loopbaan. Volgens Aran is er weinig over van het succesvolle bedrijf dat ze ooit opbouwde rond haar kookboeken en gezonde levensstijl. ‘Niks eigenlijk. Heel veel mensen thuis denken ook: onvoorwaardelijke liefde is mooi, maar hoe ver gaat dit? Ook als we even terugkijken naar wat hij toen heeft gezegd: ‘Ik breek je nek, ik vermoord je serieus.’ Dat soort uitspraken. Het betekent wel dat zij niet meer zo snel aan de bak kan, want niemand wil met haar samenwerken.’

Ook Miljuschka Witzenhausen vindt het pijnlijk om te zien hoe de carrière van Rens is veranderd. ‘Het is zó zonde, hè, jongens, want zij was echt een icoon in kookmedialand. Iedereen had die boeken, iedereen ging chiazaad kopen. Het ging als warme broodjes over de toonbank. Echt een megabedrijf had ze en ze verdiende echt tonnen. Het klotste tegen de plinten op en dan dit.’

Een relatie vol ingrijpende gebeurtenissen

Rens kreeg als beginnende twintiger een relatie met Sid. Pas jaren later vertelde ze dat ze in stilte met hem was getrouwd. In oktober 2020 werd hun dochter Maya Jade geboren. Eerder was ze ook open over een miskraam van een tweeling. De levens van het stel veranderden sterk toen Sid onherroepelijk werd veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw in 2016. Rens sprak zich nauwelijks inhoudelijk uit over de rechtszaak. Wel zei ze eerder in een kookvideo: ‘Ik ervaar ook dieptepunten in mijn leven, maar in deze tijden is het geluk nog steeds te vinden.’ Bij de foto’s op haar, inmiddels afgeschermde, Instagram-account waarmee ze haar nieuwe zwangerschap bekendmaakte, schreef ze dat ze zich ‘vol, sterk en beschermd’ voelt. Rens heeft niet bevestigd of Sid de vader van haar tweede kind is.