Pip Pellens stelt fans gerust na nepbericht over overlijden

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor de fans van Pip Pellens: de actrice (32) heeft op Instagram laten weten dat het prima met haar gaat. Aanleiding is een nepbericht dat op Facebook rondgaat, waarin wordt beweerd dat ze zou zijn overleden.

“Er gaat een bericht rond dat ik overleden zou zijn”, schrijft Pip in haar story. In het nepbericht staat zelfs dat ze zou zijn omgebracht door een ex-man. “Ik krijg ontzettend veel berichtjes van mensen die ongerust zijn of willen inchecken. Hierbij laat ik weten dat dit uiteraard onzin is.”

De tekst gaat verder onder Pip’s Instagram-verhaal.

Instagram: @pippellens

De actrice roept haar volgers op om kritisch te zijn. Volgens haar is het belangrijk om ‘de betrouwbaarheid van berichten’ goed te controleren en niet zomaar alles te geloven, zeker nu kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol speelt. “Dank dat jullie me hiervan op de hoogte hebben gebracht. We zijn in contact met Meta/FB om het bericht te laten verwijderen.”

Eerder dit jaar werd Pip voor de tweede keer moeder. Bekijk de video hieronder.

Bekijk ook:

BEELD: ANP