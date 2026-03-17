Peter Römer openhartig over zijn zoon Thijs Römer na veroordeling

Tekst: Evelien Berkemeijer

Peter Römer heeft in een gesprek met Privé verteld hoe het momenteel met zijn zoon gaat. Sinds de veroordeling van augustus 2023 liet Thijs zelf weinig van zich horen.

Peter Römer zegt dat zijn zoon Thijs Römer zijn leven opnieuw vorm moet geven, terwijl hij en zijn vrouw hun eigen weg volgen. Ook vertelt hij dat er nog altijd contact is binnen de familie.

Peter Römer over de situatie van zijn zoon

In augustus 2023 werd Thijs Römer veroordeeld tot een maand celstraf en 240 uur taakstraf wegens online ontuchtig handelen met drie minderjarige meisjes. Over hoe het nu met hem gaat, zegt Peter Römer tegen Privé: ‘Dat gaat naar omstandigheden redelijk wel’. Daarbij maakt de acteur en televisieproducent duidelijk dat hij onderscheid maakt tussen zijn leven en dat van zijn zoon. ‘Maar wat het is: hij moet een eigen leven zien te leiden. Wij leiden ons eigen leven en zo doen we dat een beetje.’

Op de vraag of hij en zijn vrouw Yvonne hun zoon nog geregeld zien, antwoordt Peter bevestigend. ‘Jazeker. En zijn dochter en onze kleindochter Sammie gelukkig ook.’ Ook over zorgen om zijn kinderen is Peter open. ‘Niet meer dan dat je je normaal gesproken zorgen maakt over je kinderen. Dat doe je altijd over al je kinderen, hoe oud ze ook zijn. En Thijs heeft nu dit, ja. Daar moet hij mee leven; hij moet naar een ander leven. Hij moet hier doorheen komen en zijn weg zien te vinden.’

Katja Schuurman over dochter Sammie

Thijs kreeg zijn dochter Sammie met zijn ex-vrouw Katja Schuurman. Over haar dochter zei Katja eerder: ‘Ik ga er niet heel veel over zeggen, maar het gaat goed met Sammie. We redden ons wel.’ Na de veroordeling bleef het vanuit Thijs zelf stil, al kwam zijn naam later opnieuw in het nieuws door berichtgeving over een affaire met influencer Noor de Groot, de echtgenote van dj Sander Kleinenberg.

Bron: Telegraaf. Foto: ANP