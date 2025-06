Katja Schuurman: band met Thijs Römer liep diepe deuk op maar is niet gebroken

Tekst: Dunya Diercks

Katja Schuurman legt aan tijdschrift &C uit waarom ze haar ex Thijs Römer, met wie ze dochter Sammie (15) heeft, niet als een baksteen heeft laten vallen nadat hij werd veroordeeld voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. “Wat betekent vriendschap of liefde als je iemand die een fout maakt meteen laat vallen?”

De band heeft uiteraard “een diepe deuk” opgelopen, maar is “niet gebroken”. Ze legt uit: “Soms moet je eerst even iets uitvechten of verwerken voordat je weer verder kunt. Ik vind het ook niet getuigen van veel emotionele intelligentie als je niet in staat bent tot vergeven.”

Ook met haar andere ex, chefkok Freek van Noortwijk, met wie ze dochter Coco LouLou (4) kreeg, heeft ze nog een goede band. “Ook voor mijn kinderen wil ik een goede relatie met hun vader. Ik wil niet dat mijn ego groter is dan hun geluk.”

‘Heel blij met géén man’

Op dit moment is Katja (50) voor het eerst van haar leven al langere tijd single en dat bevalt haar eigenlijk hartstikke prima. “Ik heb lang gedacht dat ik een man nodig had om gelukkig te zijn, maar op dit moment ben ik heel blij met géén man in mijn leven.”

Overstuur

Dat is trouwens ook goed nieuws voor haar meubilair… De actrice en presentatrice vertelt hoe ze ooit een liefdesrelatie had met acteur Fedja van Huêt, maar toen hij het uitmaakte sloeg ze aan het slopen. “Ik heb mijn hele tuinmeubilair in de Vinkeveense Plassen gepleurd. Ik was helemaal overstuur. Ik had echt heel mooi tuinmeubilair trouwens.”