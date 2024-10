Paul de Leeuw breekt definitief met BNNVARA: ‘We zijn uit elkaar’

Paul de Leeuw en BNNVARA zijn uit elkaar. Dat bevestigt de omroep aan het ANP nadat De Leeuw woensdag in de Coen & Sander Show op radiozender JOE zei dat de samenwerking voorbij was.

“We zijn uit elkaar. In onderling overleg hebben we besloten om niet meer met elkaar te gaan werken. In goed overleg is dat gebeurd”, zei De Leeuw woensdagochtend op de radio. “Er zijn dingen gebeurd die toch anders zijn gegaan dan we hadden gehoopt. Daar hebben we discussies over gehad en toen dacht ik: Ja, dan moet ik misschien toch stoppen en de dingen doen die ik leuk vind.” Volgens de presentator is er geen sprake van ruzie. “We hebben dingen met elkaar uitgesproken en dingen zijn anders gegaan dan we allebei hadden verwacht.”

“Paul werkt als zzp’er en is dus niet in dienst bij BNNVARA. Het staat hem vrij om programma’s te maken voor een andere omroep”, laat BNNVARA weten. “Er waren op dit moment ook geen nieuwe programma’s in ontwikkeling met Paul de Leeuw als presentator.”

Dinsdag werd bekend dat de jaarlijkse sinterklaasspecial van De Leeuw dit jaar door Omroep MAX wordt uitgezonden. Het programma, dat sinds 2005 bestaat, werd de afgelopen jaren door BNNVARA op tv gebracht.