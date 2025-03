Patrick Martens blikt terug op donkere periode: ‘Ik zat er doorheen’

Tekst: Denise Delgado

Patrick Martens (46) heeft zich in het verleden uit flinke diepe dalen moeten opkrabbelen. In een openhartig interview met het AD vertelt de acteur en presentator over zijn worstelingen met zelfacceptatie en de donkere periode waarin drugsgebruik hem bijna fataal werd. Dit alles beschrijft hij ook in zijn nieuwe boek ‘Vandaag voel ik me goed’.

Coming-out

In zijn autobiografie Vandaag voel ik me goed deelt hij openhartig zijn reis naar zelfacceptatie. “Tegenwoordig ben ik blij met het leven dat ik heb, maar er zijn ook mindere dingen gebeurd,” zegt Patrick, die op zijn 23e uit de kast kwam. Zijn rol als Morris in Goede Tijden, Slechte Tijden maakte dat hij zijn geaardheid lange tijd angstvallig geheim hield. “Ik wilde dat niet, ik wás die jongen en wilde niet dat die associatie werd gemaakt.”

Ook na zijn coming-out bleef hij kampen met schaamte. Voor hem voelde het alsof het woord ‘homo’ op zijn voorhoofd stond geschreven. “Afschuwelijk,” vindt hij dat. Om aan zijn gevoelens te ontsnappen, dook hij het uitgaansleven in en begon hij met drugs. “Ik ben mezelf gaan verdoven.”

Drugsgebruik

Het escapisme liep volledig uit de hand toen hij vijf keer per week in clubs te vinden was en steeds vaker naar drugs greep. Hierdoor belandde hij meermaals in levensgevaarlijke situaties. “Ik zat erdoorheen.” Door het overmatige drugsgebruik werden de katers van Patrick steeds zwaarder en voelde de dagen daarna vaak ‘grijs en eenzaam’.

Zijn vertrek uit Goede Tijden, Slechte Tijden bracht hem op een dieptepunt: zonder werk en dakloos sliep hij zelfs een nacht in het Vondelpark. “Ik heb een nacht in het Vondelpark geslapen. Dat was denk ik wel de meest verdrietige avond van mijn leven,” herinnert hij zich. Gelukkig wist Patrick uiteindelijk het tij te keren dankzij succes in Zoop en diverse presentatieklussen.

Het boek van Patrick, waarin hij openhartig vertelt over zijn strijd en herstel, ligt vanaf dinsdag in de winkels.

