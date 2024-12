Nieuwe single Martin Morero op 1 in hitlijst

Spijt Is Voor Later, de nieuwe single van het Gooische Vrouwen-personage Martin Morero, is hard op weg een hit te worden. Het lied kwam vrijdag uit en is inmiddels ruim 344.000 keer afgespeeld op Spotify. Het staat daarmee op de eerste plaats van de Spotify Top 50 – Nederland.

Spijt Is Voor Later kwam tot stand in het nieuwste, zesde seizoen van de serie Gooische Vrouwen, dat te zien is op Videoland en SBS6. In de afleveringen werkte Morero, gespeeld door Peter Paul Muller, aan het lied en wist er zelfs na lange tijd weer een hit mee te scoren. In het echt is het nummer geschreven door onder anderen Yves Berendse en Julian Vahle, de zoon van Gooische Vrouwen-bedenker Linda de Mol.

De fictieve volkszanger bracht eerder singles uit. Het nummer Echte Liefde kwam in 2005 de Single Top 100 van samensteller GfK binnen en behaalde uiteindelijk een 11e plaats. Andere singles van Morero zijn onder meer Zij en Hou Je Van Mij, een samenwerking met René Froger.