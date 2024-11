Monique Westenberg slaapt samen met zoontje: ‘Voelt voor hem het veiligst’

Monique Westenberg slaapt “sinds een paar jaar” iedere nacht in hetzelfde bed als haar 8-jarige zoontje André. “Voor Dré voelt dit op dit moment nog het veiligst”, schrijft Westenberg op Instagram.

Ook hond Gioia mag bij moeder en zoon in bed, maar dan wel aan het voeteneind. Hond Frenkie moet apart slapen. “Heel soms kruipt hij er ’s nachts stiekem bij”, schrijft Westenberg bij een foto van haar zoon in bed met een van de honden.

Instagram: Monique Westenberg

Westenberg woont niet officieel samen met haar partner André Hazes, tevens de vader van haar zoontje. De artiest woont in een huis in Wilnis.