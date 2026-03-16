Monique Smit klapt uit de school over jeugd met beroemde broer: ‘Het ging altijd over Jan’

Tekst: Denise Delgado

Monique Smit (36) heeft in de podcast ‘De Bevers Geven Zich Bloot’ verteld hoe het was om op te groeien terwijl haar broer Jan Smit (40) al op jonge leeftijd doorbrak. Volgens Monique veranderde hun gezinsleven compleet toen Jan op zijn elfde ineens een ster werd.

Monique was toen acht en merkte dat de aandacht, thuis én daarbuiten, vooral naar haar broer ging. “Dan krijg je gelijk een stempel die je de rest van je leven mag dragen.” Terugkijkend noemt ze het logisch dat het zo voelde, omdat ze niet anders gewend was: Jan stond simpelweg overal centraal.

Oom en tante als tweede ouders

Door alle drukte rondom Jans carrière waren haar ouders volgens Monique veel bezig met alles wat erbij kwam kijken. Monique was op dat moment acht jaar en ‘wist niet beter’. “Het ging altijd wel over Jan”. Ze vertelt dat zij daardoor vaak bij haar oom en tante was, die ze echt als een soort tweede vader en moeder ziet. “Mijn ouders hebben het daar later wel moeilijk mee gehad,” zegt ze erover.

Merchandise na schooltijd

Ook praktisch draaide veel om Jans werk. Monique zegt dat zij en haar zus na school soms mee moesten helpen, bijvoorbeeld door sleutelhangertjes en schilderijtjes te maken voor merchandise.

Geen wrok

Hoewel ze eerlijk is over de impact, benadrukt Monique dat ze er geen bitter gevoel aan overhoudt. Ze zegt begrip te hebben voor haar ouders en neemt het hen niet kwalijk dat alles in huis destijds om Jan draaide.

