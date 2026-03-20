Monique Smit in tranen door onverwachte liefdesboodschap van Martijn

Tekst: Denise Delgado

Monique Smit is zichtbaar geraakt door een onverwachte audioboodschap van haar grote liefde Martijn. Tijdens een interview met ‘Sterren NL’ wordt de zangeres compleet verrast door zijn warme woorden en dat zorgt voor tranen.

Wanneer presentator Emilie Sleven opmerkt dat Martijn normaal gesproken liever buiten de schijnwerpers blijft, beaamt Monique dat meteen. Volgens haar kiezen zij er heel bewust voor om hun liefde niet voortdurend online te etaleren. “Wij zijn niet van de ‘schatje patatje’ op social media”, legt ze uit.

Audioboodschap

Juist daarom komt de verrassing extra binnen als Martijn ineens via een audioboodschap van zich laat horen. “Hé lieverd, ik wil jou toch nog even vertellen dat ik ontzettend trots op je ben”, klinkt het liefdevol. Ook zegt hij dankbaar te zijn voor het leven dat ze samen hebben opgebouwd. “We flikken het allemaal toch maar even mooi samen.”

Monique geëmotioneerd

Martijn sluit zijn boodschap af met woorden die Monique recht in het hart raken. Hij geeft toe dat hij het misschien niet vaak genoeg zegt, maar benadrukt hoeveel ze voor hem betekent. “Ik hou heel veel van je”, zegt hij.

De zangeres houdt het vervolgens niet droog. Met tranen in haar ogen reageert ze geëmotioneerd op de verrassing. “Wat doe jij nou?”, zegt ze huilend. Ook presentator Emilie schrikt van de emotionele reactie en benadrukt dat het niet haar bedoeling was om Monique aan het huilen te maken.

Volle agenda’s

Als ze later weer wat is bijgekomen, vertelt Monique waarom de boodschap haar zo raakt. Samen met Martijn zit ze midden in de zogenoemde tropenjaren en combineren ze een druk gezinsleven met hun volle agenda’s. Juist daardoor voelt het extra bijzonder om even stil te staan bij alles wat ze samen hebben opgebouwd. “Dan doet dit wel even wat met je.”

BEELD: ANP