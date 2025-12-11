Monica Geuze over werkdruk: ‘Schuld naar Lizzy was groter dan het genieten’

In de nieuwste aflevering van ‘Geuze & Gorgels’ vertelt Monica Geuze (29) openhartig over de impact van een intensieve werkperiode in Marrakesh. De presentator was daar bijna een maand voor De Bachelorette en merkte dat de combinatie van lange afwezigheid en een overvolle agenda zwaar woog. Vooral het gemis van haar dochter Lizzy leidde tot een groot schuldgevoel.

Monica zegt dat de weken voorafgaand aan vertrek al zwaar waren door het vele werk dat vooruit moest. In Marrakesh kwam daar het nadenken en de stilte bovenop, wat de emoties versterkte. De ervaring werd voor haar een duidelijk signaal over grenzen en moederschap.

Emotionele ontlading

‘Ik had het even zwaar daar’, vertelt Monica. De lange periode van huis zijn bleek zwaarder dan verwacht en midden in haar verhaal schiet ze vol: ‘Nou, ik wil even niet janken. Het was gewoon ook… het was even heel veel.’

Schuldgevoel naar Lizzy

De afstand tot thuis gaf ruimte voor reflectie, maar maakte het gevoel niet lichter. ‘De schuld die ik had tegenover Lizzy, dat ik er zo lang niet was, was groter dan dat ik er even van kon genieten.’ Volgens de presentator was dat een belangrijk inzicht: ‘Dat ik even niet de moeder ben, die ik wil zijn. Ik had gewoon heel erg veel behoefte aan thuis zijn en mijn routine.’

Werkdruk vóór vertrek

De periode vóór Marrakesh was al intensief, vertelt Monica. ‘Omdat je dan een maand weggaat, moet je daarvoor heel veel werk doen zodat je die maand weg kan. Ik merkte gewoon dat ik een beetje opraakte.’ Het volle schema liet weinig ruimte voor herstel.

Kleine rol, grote impact

Hoewel de presentator voor De Bachelorette een beperkte rol had, voelde de situatie beklemmend. ‘Ik zeg overal ja op… En dan zit je daar. Mijn rol in zo’n programma is best wel klein. Dan heb je veel vrije tijd, maar zit je wel gevangen op de plek.’ Naast de opnames liepen ook andere verplichtingen door, zoals de opening van haar winkel, samenwerkingen en diverse televisieprojecten.

