‘Met liefde voor Loretta’: Quinty Trustfull spreekt voice-over voor dierenorganisatie

Tekst: Denise Delgado

Quinty Trustfull (54) spreekt de voice-over in van een nieuwe televisiespot van World Animal Protection, als eerbetoon aan de in maart overleden Loretta Schrijver. De presentatrice werd 68 en was jarenlang ambassadeur van de organisatie. De spot onderstreept haar inzet voor dierenwelzijn.

Eerbetoon

Volgens Quinty had Loretta een ‘ongelofelijke hart voor dieren’ en dat heeft zij ‘altijd bijzonder gevonden. ‘Loretta was jarenlang de stem voor veel dierenspots. Met haar prachtige warme stem hielp ze, ze was letterlijk hún stem,’ schrijft Quinty onder de spot van World Animal Protection op Instagram. ‘Ik ben dankbaar dat ik het werk van Loretta op deze manier mag en kan voortzetten. Een eerbetoon aan liefste Loretta.’

Met de nieuwe spot wil de organisatie haar nalatenschap voelbaar houden, terwijl een vertrouwde televisiecollega haar boodschap een vervolg geeft.

‘Bitterzoet moment’ voor de organisatie

Volgens directeur Dirk-Jan Verdonk is het afscheid emotioneel, maar betekenisvol: ‘Het doet zeer om afscheid te nemen van Loretta’s warme stem, maar tegelijkertijd vinden we het ontzettend bijzonder dat Quinty zich nu uitspreekt voor de dieren, mede uit naam van haar goede vriendin.’ De directeur ziet in de samenwerking een passende manier om de missie voort te zetten.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @QTRUSTFULL