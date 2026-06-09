Maria Tailor over haar theaterdebuut: ‘Ik heb volledige faalangst’

Tekst: Ruth Smeets

Maria Tailor (42) staat aan de vooravond van een nieuw avontuur. De realityster, bekend van onder meer The Real Housewives of Amsterdam, gaat binnenkort voor het eerst de planken op.

Hoewel Maria gewend is aan camera’s en publiek, voelt deze stap voor haar totaal anders. In de podcast Geen Filter vertelt ze dat de spanning rond haar nieuwe project flink oploopt. ‘Ik heb volledige faalangst’, zegt Maria. Toch kan ze er ook om lachen: ‘Er komen in elk geval twintig mensen. Sowieso mijn familie. Dus de eerste rij krijgen we wel vol.’

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Nieuwe wereld

Maria werkt aan Nothing Beats Reality, een voorstelling waarin reality-tv en theater bij elkaar worden gebracht. Voor het eerst kruipt ze daarbij op deze manier in de huid van een personage. Dat maakt het project voor haar spannend, omdat ze niet alleen zichzelf laat zien, maar juist iemand anders moet neerzetten.

Twee soorten publiek

Een grote uitdaging zit volgens Maria in het bereiken van verschillende doelgroepen. Haar online achterban is niet vanzelfsprekend hetzelfde publiek als de mensen die vaak naar het theater gaan. ‘We hebben nog een jaar om te oefenen. (…) Die twee werelden zijn zo verschillend’, vertelt ze. Toch ziet ze daar ook juist de kracht van het project in: ‘We willen die twee werelden samenbrengen.’

Samenwerking

Voor de voorstelling werkt Maria samen met Eva Line de Boer, artistiek directeur van het Almeerse theatergezelschap Suburbia. Eva Line ziet in de samenwerking een kans om theater toegankelijker te maken voor een nieuw publiek. ‘Met Maria naar het theater gaan is verfrissend’, zegt de artistiek directeur. ‘Ze bevraagt onze ongeschreven regels op een ontwapenende manier; een verademing in een wereld die op mensen buiten de theaterbubbel ontoegankelijk kan overkomen.’

Verdieping

Na jaren van meedoen aan realityshows, wil Maria met deze voorstelling een andere kant van zichzelf laten zien. ‘Na al die reality heb ik behoefte aan verdieping. Ik wil leren transformeren in iemand die ver van me afstaat en mensen daarmee raken’, zegt ze. Nothing Beats Reality is op 11 en 12 december te zien in Kunstlinie Almere.