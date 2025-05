MAFS-Olof pijnlijk eerlijk over mislukt tv-huwelijk

Tekst: Boris van Zonneveld

Het sprookje dat uitliep uit op een nachtmerrie… Olof van Married At First Sight lucht nu zijn hart over zijn kortstondige huwelijk met Femke. In een openhartig gesprek met Weekend blikt hij terug op die turbulente periode waarin hij zich niet alleen onbegrepen voelde, maar ook onterecht werd neergezet als ’onzeker’. “Ik ben helemaal niet zo’n onzeker menneke.”

Hij dacht dat hij het tv-avontuur met open vizier was ingestapt, maar als Olof één ding over mocht doen, weet hij het wel. “Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik had nooit naar dat koppelsweekend moeten gaan. Dat is het enige waar ik echt spijt van heb”, begint hij resoluut. “Het was eigenlijk al lang duidelijk dat Femke en ik absoluut geen match waren. Maar ik wilde er echt álles aan doen om het te laten slagen. Tegen beter weten in. Snap je?”

Geen warmte

Hij noemt het “heel menselijk” dat hij hoopte dat het alsnog zou groeien. “Maar dat is natuurlijk niet gebeurd.” De kijkers van het populaire RTL-programma leerden Olof kennen als een gevoelige en wat onzekere man. Maar dat beeld klopt volgens hem totaal niet. “Ik ben natuurlijk neergezet als het onzekere menneke dat veel heeft meegemaakt. En ja, ik héb ook wel wat meegemaakt in mijn leven. Maar dat heeft me ook gevormd tot de man die ik nu ben. Ik geef verkooptrainingen aan bedrijven, ik presenteer hier en daar. Nou, daar ben ik totaal niet onzeker over.”

Zijn onzekerheid ontstond pas tijdens het huwelijk met Femke. “Zij gaf totaal geen warmte. Dan denk ik: wat zijn we hier in godsnaam aan het doen?”

Beeld: RTL, INSTAGRAM, SCREENSHOTS MAFS

