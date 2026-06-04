Maan en Goldbang-zanger Karel zijn na 3,5 jaar uit elkaar

Tekst: Ruth Smeets

Maan de Steenwinkel (29) en Karel Gerlach (32) zijn niet langer samen. Dat laat het management van de zangeres en de Goldband-zanger weten aan RTL Boulevard. De twee hebben na een relatie van 3,5 jaar besloten een punt achter hun relatie te zetten.

Met de verklaring reageren Maan en Karel op de geruchten die de laatste tijd rond hun relatie rondgingen. De twee willen verder niet ingaan op de reden van de breuk. Volgens hun management gaat het om een privékwestie.

Lees ook: Van lief naar luid en dan maar fans verliezen: Maan zet haar carrière op turbo



Geen details bekend

‘Ze hebben samen besloten om als vrienden uit elkaar te gaan’, laat het management weten. Verdere details over de breuk worden niet gedeeld. Het management vraagt om rust voor de zangeres en de Goldband-zanger. ‘We vragen dan ook om hun privacy hierin te respecteren.’ Ook wordt benadrukt dat het bij deze verklaring blijft.

Liefde begon in 2022

Maan en Karel lieten in 2022 weten dat ze aan het daten waren. Datzelfde jaar werkten ze samen aan het nummer Stiekem, dat uitgroeide tot een grote hit. Sindsdien verschenen de twee regelmatig samen op sociale media en op het podium.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Wereldreis voor de breuk

Eind oktober 2025 vertrokken Maan en Karel nog samen op wereldreis. Ze reisden onder meer door Afrika en Japan en waren 2,5 maand onderweg. Onlangs ontstonden er geruchten over een mogelijke breuk, nadat Karel foto’s van Maan van Instagram leek te hebben verwijderd en haar niet meer zou volgen.