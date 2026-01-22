Van lief naar luid en dan maar fans verliezen: Maan zet haar carrière op turbo

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de shoot voor MIRROR MIRROR toont Maan de Steenwinkel (28) zich als nooit tevoren. Net zoals zij muzikaal een nieuw tijdperk ingaat, experimenteert zij met haar uiterlijk. ‘Vrijheid is mijn gevoel ook in kleding kunnen vertalen.’

Maan koppelt de visuele vernieuwing aan haar artistieke koers en het podiumgevoel dat zij wil oproepen. Zowel muzikaal als uiterlijk zet zij een volgende stap, met meer energie, regie en durf. Dat gaat gepaard met reacties, die zij bewust accepteert.

Maan en vrijheid

Binnen de context van de shoot gebruikt Maan haar stijl als verlengstuk van haar verhaal. ‘Vrijheid is mijn gevoel ook in kleding kunnen vertalen.’ Over haar kunstenaarschap stelt zij: ‘Wat zo supervet is van artiest zijn, dat besef ik vaak de laatste tijd, is het mogen uitvergroten van het heel extraverte deel van jezelf. Ik geniet van daar op een creatieve manier mee bezig zijn én van mijn eigen baas zijn.’

Nieuwe muziek en podiumenergie

Muzikaal beweegt Maan richting meer direct contact en live-intensiteit. ‘Ik hou van hart-tot-hart zingen. Mijn liedjes van vroeger zijn vooral rustig, ballad-achtig. Ik neem mijn fans nu mee naar een andere kant van mij. Met knallende, beukende shows op festivals en met liveoptredens. Ik wil mijn carrière vormgeven als iets dat me levensenergie geeft en dat het waard is om voor te vechten.’

Volgend hoofdstuk in beeld

Niet alleen de sound verschuift, ook het visuele krijgt een duidelijke update. ‘Naast de nieuwe sound is het ook erg leuk om over het visuele na te denken. Dat neemt me mee naar een volgend hoofdstuk. Als afkadering van het vorige.’ Ze noemt kleding, haarstijl en vormgeving als voorbeelden.

Reacties en fans verliezen

Verandering leidt tot uiteenlopende reacties, iets wat Maan sinds nadrukkelijk ervaart. ‘Reacties op veranderingen zijn onvermijdelijk. Dat merkte ik na het uitkomen van het album Eclips. Als nieuwsgierige artiest daag ik mezelf uit, ontdek, experimenteer. Hetzelfde blijven doen werkt niet voor mij. Voor de fans die niet mee willen groeien: even goede vrienden. Ik hoop dat ze blijven genieten van mijn oude songs. Er zijn genoeg fans die begrijpen uit welke invloeden ik mijn inspiratie haal, waarom ik me nu zo kleed en die waardering hebben voor mijn meer verdiepende metaforische teksten. Net als voor de donkerder, rauwere producties.’

