Maan: ‘Wees niet bang om tegen de stroming in te gaan’

Vorige week werden de Buma Stemra Awards uitgereikt. De prijzen voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Zangeres Maan en Goldband vielen in de prijzen met het nummer Stiekem, waarvoor ze de Buma Award Nationaal wonnen.

Maan reageerde verguld: ’Ik vind dit een heel mooie, bijzondere prijs. Dit is de kers op de taart.’ Ze raadt anderen aan vooral muziek te maken die ze zelf graag willen maken. ’Wees niet bang om tegen de stroming in te gaan.’ Ook dj Tiësto sleepte een award in de wacht, hij won met zijn nummer 10:35 de Buma Award Internationaal.

Ook dit jaar werden weer juryprijzen overhandigd tijdens de awardshow. De Gouden Harp ging naar Lex Harding, de Lifetime Achievement Award naar Within Temptation. Thomas Acda werd onderscheiden met de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter. Het jurycommentaar luidt: ’Acda beschikt over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden. Toegankelijk maar ook poëtisch. Niet plat, niet ordinair, geen rijmelarij, maar ook niet elitair of nodeloos complex. Zijn teksten zijn eerder eerlijk, authentiek.’ Thomas reageerde enthousiast op zijn prijs met de woorden: ’Zeer trots en ook dankbaar.’

Maan de Steenwinkel

Ferdi Bolland met zijn partner Marion.

Thomas Acda

Don Diablo en Lilly Palmer.