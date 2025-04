Loretta Schrijver’s laatste les na zware tijd: ‘Maak vooral veel van het leven’

Tekst: Boris van Zonneveld

Loretta Schrijver, het geliefde middelpunt van Koffietijd en The Masked Singer, blies in het ziekenhuis haar laatste adem uit, na jaren van zware operaties en behandelingen tegen darmkanker. Aan Weekend vertelde zij tijdens haar ziekteproces: “Mijn les? Dat je vooral veel van het leven moet maken.”

In een openhartig interview met Weekend sprak Loretta over de onzekerheid die haar ziekte met zich meebracht. “Je hebt het niet in de hand en bent overgeleverd aan de onzekerheid”, vertelde ze over haar ziekteproces. “Dat is hetzelfde als dat je overgeleverd bent aan het leven. Dat neemt zijn loop en er valt niks te sturen. Het enige is ermee om te leren gaan en steeds maar weer te denken: wat is er nu wezenlijk anders dan dat ik me nu meer bewust ben van bepaalde zaken? Dat je maar vooral heel veel van het leven moet maken.”

Donkere wolk

De sluimerende onzekerheid bleef echter. “Ik heb die controles, die hangen als een donkere wolk boven de horizon, waarvan je weet: dat komt weer. Het probleem is: je kunt over het ziekteverloop lezen wat je wilt. Ik lees fantastische verhalen van mensen die heel erg ziek waren en heel goed opknapten, tot mensen die zich het ene moment fantastisch voelden en het volgende moment de tijding kregen dat ze uitbehandeld waren. Dat is het vervelende, dat je er niks van kunt zeggen.”

