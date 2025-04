Loiza Lamers voelt zich angstig en machteloos

‘Ik wil iedereen zo ontzettend bedanken voor alle lieve berichtjes en woorden!’, schrijft Loiza . Ze trad in het programma op als dragqueen Pam Je Haar Danst. ‘De angst en de machteloosheid die ik de afgelopen tijd door de groeiende haat en polarisatie voel, is soms gekmakend.’

Loiza Lamers (30) is dankbaar voor de vele steunbetuigingen die ze heeft ontvangen na haar deelname aan ‘Make Up Your Mind’. In haar Instagramverhaal schrijft het model dat de lieve berichten haar extra goed doen. Ze worstelt de laatste tijd met gevoelens van angst en machteloosheid.

