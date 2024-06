Linda de Mol met bloot gezicht op cover: ‘Schrok je?’

Linda de Mol is “dankzij een botoxje af en toe” en “een pittige laserbehandeling” tevreden met haar huid. Dat schrijft de 59-jarige mediapersoonlijkheid in de editorial van de nieuwste LINDA. De Mol prijkt deze maand zonder make-up op de cover, wat ze “best eng en kwetsbaar” vindt, schrijft ze

“Schrok je? Moest je twee keer kijken? Snap ik, want naast mijn dierbaren is niemand dit van me gewend natuurlijk. Maar dit is dus het gezicht dat mij elke ochtend, als ik de douche uitkom, in de spiegel aankijkt”, aldus de De Mol in het voorwoord van haar maandblad.

Nooit zonder make-up

De Mol schrijft dat ze al jaren niet meer zonder make-up gezien wil worden, maar dat ze hoopt dat daar ooit verandering in komt. “Ik hoop dat ik de komende jaren op een punt kom dat ik dingen durf los te laten. Dat ik me ooit totaal niet meer druk maak om hoe men vindt dat ik eruitzie, en de ouderdom lekker zijn gang laat gaan”, stelt ze.

In het magazine zijn naast De Mol ook bekende Nederlanders Loes Haverkort, Imanuelle Grives, Soundos El Ahmadi, Quinty Trustfull, Anouk Smulders en Irene van de Laarzonder make-up te zien.