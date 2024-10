Kassa: vermogen Max Verstappen afgelopen jaar bijna verdubbeld

Het geschatte vermogen van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Dat meldt tijdschrift Quote.

De 27-jarige Limburger heeft een geschat vermogen van 210 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 126 miljoen euro. Verstappen is ook de jongste in de lijst en staat op de 322e plek van de Quote 500, de jaarlijks door het zakenblad uitgegeven lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders.

Quote-hoofdredacteur Paul van Riessen geeft in talkshow Humberto tekst en uitleg over ‘DE lijst’:

John de Mol de allerrijkste

De rijkste BN’er is, net als eerdere jaren, mediamagnaat John de Mol (plek 21). Hij heeft een geschat vermogen van 2 miljard euro. Dat is het afgelopen jaar niet gestegen. Ook het vermogen van theaterproducent Joop van den Ende (plek 32) is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, namelijk 1,6 miljard euro. Producent en ondernemer Reinout Oerlemans staat met een vermogen van 220 miljoen euro op plek 292.

Tiësto enige dj op lijst

Tijs Verwest, beter bekend als dj Tiësto, blijft de enige dj in de lijst. Met een geschat vermogen van 205 miljoen euro staat hij op de 331e plek.