José Hoebee haalt uit naar Patty Brard: ‘Ze was absoluut niet dé ster van de groep’

Tekst: Emelie van Kaam

Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks vindt dat Patty Brard dé ster van Luv’ was. Daar is voormalig lid José Hoebee het allesbehalve mee eens. “Natuurlijk trok Patty alle aandacht naar zich toe. En nog. Maar ze was niet de belangrijkste. Marga en ik hadden nooit van: ik moet de belangrijkste zijn. Patty wel”, zegt José deze week in Weekend.

Dyantha zei ook in die uitzending van Shownieuws: “Iedere groep heeft een Beyoncé, zoals in Destiny’s Child.” Dat klinkt haast alsof José en Marga Scheide slechts de achtergrondzangeressen waren… José moet er hartelijk om lachen. “Haha! Dan had ze in de studio moeten horen wie de enige achtergrondzangeres was. Nee, daarmee doel ik niet op Marga en mezelf. Marga en ik zijn nog altijd vriendinnen, omdat we altijd heel blij en tevreden zijn. We hebben nooit iets gehad van: ik moet de belangrijkste zijn. Patty wel.”

In rug gestoken

Een verzoening met Patty zit er wat José betreft niet in. “Nee. We hebben afgelopen jaar een uitnodiging voor haar verjaardag gehad, maar ik denk dat dat voor de kaartverkoop was. Als wij waren gekomen, waren de kaarten misschien beter verkocht. Er is gewoon te veel gebeurd en ik vind dat wij te vaak in onze rug zijn gestoken. Dus ik heb er gewoon geen zin meer in. En Marga ook niet. Wij koesteren de geweldige tijd die we samen gehad hebben en dat is het.”

