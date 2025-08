John de Bever ‘gezellig’ dagje uit met Johan Derksen

Eerder dit jaar kwam hun vriendschap ook ter sprake in Vandaag Inside , toen tafelgast Job Knoester aan Johan vroeg of hij écht van plan was om met John op vakantie te gaan naar Amerika. Er zou sprake zijn van een trip van acht weken.

‘Het was gezellig gisteren! Nog geen Amerika maar wel een middag Den Bosch,’ schrijft John bij het kiekje. De twee mannen hebben een hechte band en zien elkaar regelmatig. Johan is zelfs al eens gespot bij optredens van de zanger en noemt John één van zijn weinige echte vrienden.

Hoewel vliegen statistisch veiliger is dan autorijden, vinden veel mensen het toch wel ‘een dingetje’, zo hoog in de lucht. En dan is het stiekem best een fijn idee dat je de veiligste stoel in het vliegtuig hebt.

Vliegvakantie? Dít is de veiligste plek in het vliegtuig

Het is augustus. Je scrollt door je telefoon, zucht eens diep en denkt: zouden we toch nog even weg kunnen? Ja dus. Er zijn nog verrassend leuke vakanties beschikbaar. Niet duur, niet ver, wél echt eruit.

Vorig jaar wist Malgosia Lukaszczyk (51) als uitgesproken verschijning een onuitwisbare indruk achter te laten in ‘B&B Vol Liefde’. In het nieuwe seizoen zorgt Rayisa voor flink wat opschudding. Op social media wordt ze vaak vergeleken met de oud-deelneemster, maar die wil daar niets van weten.

De derde week van B&B Vol Liefde roept vooral verbazing en verwarring op. Bij Magda wanneer Fons niet blij is met haar ’feedback’, bij Illya om een middelvinger en bij Eveline door de opmerking over haar rommelige woning. Tijd voor een terugblik.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

