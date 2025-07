Verdrietig nieuws voor Johan Derksen

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een lastige week voor Johan Derksen en zijn vrouw. Het stel heeft afscheid moeten nemen van hun trouwe viervoeter Cuby. In Shownieuws vertelt de presentator dat zijn hond ziek was en is ingeslapen: “Hij was op.”

Derksen zegt openhartig dat “het triootje is afgelopen”. Hij moet nog wel even wennen dat Cuby er niet meer is. “Hij heeft twaalf jaar tussen ons in gelegen. We moeten er echt aan wennen in bed”, legt hij uit.

Het stel heeft zelfs een extra groot bed zodat Cuby er altijd bij kon liggen. “De kinderen zijn de deur uit en dan neem je een hond als je met pensioen gaat en dan sla je helemaal door”, aldus de presentator.