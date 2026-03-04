Jasmine Sendar keert terug bij GTST na zwangerschapsverlof: ‘I’m back’

Het was de afgelopen tijd opvallend rustig rond Elisa Rosalia in Meerdijk, maar daar komt verandering in. Jasmine Sendar (48) laat via TikTok weten dat ze terug is bij de opnames van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’: ‘I’m back!’

Soapvertrek met een verhaal

In de serie leek Elisa definitief afscheid te nemen. Ze vertrok naar Brazilië, waar ze aan de slag zou gaan als vaste fysiotherapeut van het damesvoetbalelftal: een droomkans, maar ook een emotioneel vertrek, zeker vanwege haar band met Rik de Jong.

De echte reden én de vraag die blijft hangen

Achter de schermen was er echter een andere reden: Jasmine ging met zwangerschapsverlof. In oktober verwelkomde ze haar dochter Jaxx Lou-Ann. Nu ze de draad weer oppakt, rijst meteen de vraag wat Elisa’s terugkeer gaat betekenen voor Rik, en hoe Shanti reageert, die eerder nog baat leek te hebben bij Elisa’s vertrek.

