Jan Smit en Liza Plat zetten na 14 jaar punt achter huwelijk

Tekst: Denise Delgado

Jan Smit (40) en zijn vrouw Liza Plat (44) gaan na veertien jaar uit elkaar. Dat is bevestigd door de manager van de zanger aan ‘RTL Boulevard’. Jan zelf wil er inhoudelijk niets over kwijt en vraagt samen met Liza om rust voor hun gezin.

Van vakantie-romance naar gezinsleven

Na zijn relatie met Yolanthe Cabau leerde Jan Liza kennen. Hun relatie kreeg vorm tijdens een vakantie in Frankrijk, waar ze samen waren met Liza’s dochter Fem (toen nog een baby). Ze verbleven in het huis van Jan Dulles, de zanger van 3JS en een goede vriend van Jan Smit.

Terug in Volendam besloten ze hun relatie niet langer geheim te houden. Liza trok al snel bij Jan in. In november 2010 kregen ze samen dochter Emma. Later werd het gezin uitgebreid met zoon Senn, die in augustus 2013 werd geboren.

Tropische bruiloft

Het stel trouwde op 11-11-2011 op Sint-Maarten. Zes dagen later volgde een groot feest in Volendam. Daarbij was ook Liza’s ex-partner Wim aanwezig; de onderlinge verhoudingen zouden op dat moment goed zijn geweest.

Nog onlangs jubileum gevierd

Opvallend: niet lang geleden vierden Jan en Liza nog hun 14-jarig huwelijksjubileum. De zanger deelde toen een liefdevolle boodschap op Instagram, waarin hij schreef hoe blij en trots hij was dat hij haar al die jaren zijn vrouw mocht noemen.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JANSMIT