Jan Keizer weer naar het ziekenhuis: ‘Ik moest onder de scan’

Tekst: Emelie van Kaam

Jan Keizer is weer een jaartje ouder geworden. Hoewel de zanger eigenlijk gepensioneerd is, ziet hij een terugkeer op het podium wel zitten. Wel moest hij onlangs onder de scan. “Omdat ik last had van mijn been, ik liep moeilijk. De chirurg zei: ’Zingen is een van de betere therapieën. Samen zingen geeft mensen op oudere leeftijd veel vreugde en plezier.’ En dat ervaar ik ook zo”, zegt hij deze week in Weekend.

Jan (76) kreeg de afgelopen jaren meerdere gezondheidsproblemen voor zijn kiezen, zoals prostaatkanker en een tumor achter zijn long. “Dat is allemaal onder controle, dus dat is prachtig”, zegt hij. “Gezondheid is toch het allerbelangrijkste. Ik heb niet zo lang geleden weer opgetreden, met mijn dochter Nelly in België.” Daar heeft hij enorm van genoten. “Dat was zó leuk!”

Minder leuk was dat hij onlangs opnieuw naar het ziekenhuis moest. “Ik moest een tijdje geleden een scan maken omdat ik last had van mijn been, ik liep moeilijk. Ze moesten kijken waar dat vandaan kwam en dat is toen opgelost. Ik ben niet zo medisch onderlegd dat ik kan uitleggen wat het was, maar ik loop nu weer normaal. Anders kun je ook niet optreden.”

Relativeren

Dat hij wéér naar het ziekenhuis moest, deed hem “eigenlijk weinig”, legt hij uit. “Ik ben wel iemand die heel goed kan relativeren. Kijk, we worden niet allemaal honderd. Er zijn ook mensen die al eerder overlijden. Mar dat is bij mij zeker niet het geval. Ik heb nog veel zin om nog dingen te doen. Te ondernemen.”

Lees het hele interview met Jan, waarin hij onder meer vertelt wat hij allemaal van plan is met o.a. Jan Smit, in Weekend nummer 18. Ook te vinden in deze editie: Amalia, dé koningin van Koningsdag, alles over de breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg én interviews met onder anderen Kim-Lian van der Meij, Erica Meiland en Irene Moors. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.