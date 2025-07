Isa Hoes en Marc-Marie Huijbregts fel over Dilan Yeşilgöz in podcast

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nieuwe aflevering van de podcast ‘Marc-Marie & Isa Vinden Iets’ reageren de twee podcastmakers op de situatie rondom Douwe Bob en Dilan Yeşilgöz: “Haatzaaierij”, aldus Isa.

De aflevering kwam 5 juli online, nog voordat Jom Ha Voetbal met een verklaring kwam dus. In eerste instantie stelt Isa de vraag aan haar medehost wat hij ervan vindt, maar Marc-Marie kaatst deze vraag meteen terug. Dus begint de actrice, zij staat volledig achter Douwe Bob zijn keuze. Als kanttekening plaatst ze wel dat zij het lef niet had gehad.

Haatzaaierij

Dan gaat Isa dieper in op de gevolgen: “Wat zij, ik noem maar even haar naam niet, van de VVD heeft gedaan… wat is dat een haatzaaierij.” Ze noemt het de wereld op z’n kop dat Douwe Bob daarna op televisie zich moest verdedigen.

Uitspraken

Marc-Marie is het met de actrice eens. Hij zegt Dilan sowieso al “een super irritant iemand” te vinden. Dit om de eerdere uitspraak van haar, als minister van Justitie, dat “woke de grootste bedreiging voor de democratie is”. Dat is niet de enige uitspraak die hem tegenstaat. De cabaretier refereert ook aan de video van Dilan op X, waarin ze zegt dat ze “denkt” dat Douwe Bob niet antisemiet is. “Hoe dom kan je zijn om dat soort woorden te gebruiken?” Over de video is Marc-Marie van mening dat je zoiets enkel moet delen, wanneer je je excuses wilt aanbieden.

Politiek

Marc-Marie vervolgt dat hij denkt dat de VVD een hele slechte vertegenwoordiging heeft met Dilan: “Zij is gewoon niet goed, zij is zo rechts dat ik denk: ga maar gewoon bij de PVV.” Isa snapt ook niet dat iemand in zo’n positie dergelijke uitspraken doet. Ze merkt op dat Dilan erover heeft nagedacht wat ze ging plaatsen en dat noemt ze eng.

Koffie

Marc-Marie haalt het voorstel van Dilan om koffie te drinken met Douwe Bob aan, waarop Isa reageert zelf met de politica koffie te wilen drinken. Ze wil haar in de ogen kijken, omdat zij het zo onmenselijk en verdrietigmakend vindt. Ze gaat ervanuit dat het niet gaat gebeuren, maar de wens ligt er.

Luister het stukje uit de aflevering zelf hier:

