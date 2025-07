Jom Ha Voetbal: ‘Beweringen Douwe Bob ongegrond’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De organisatie van Jom Ha Voetbal heeft afgelopen zondag informatie en beeldmateriaal online gezet waarmee ze “misverstanden en onwaarheden recht willen zetten”.

De organisatie leidt het stuk in met: “Jom Ha Voetbal betreurt het dat Douwe Bob Posthuma en zijn manager geen afstand hebben genomen van diverse aantoonbaar onjuiste uitspraken die onze reputatie hebben geschaad. Afgelopen week heeft de manager aan ons bevestigd dat onze officiële verklaring van dinsdag 1 juli jl. ‘een feitelijk juiste weergave beschrijft van de gebeurtenissen’.”

Verklaring op dinsdag

Ze verwijzen hier naar het bericht dat zij eerder plaatsten. Daarin geven ze aan dat volgens hen, de verklaringen na afloop een onjuist beeld schetsen van de werkelijkheid. De situatie zoals die zich voordeed op zondag 29 juni, omschrijven ze in het bericht met tijden erbij. Volgens dit bericht wil Douwe in eerste instantie optreden, maar is zijn gitarist degene die twijfelt. Later geeft de zanger aan niet te willen optreden en “bekijkt de gitarist op zijn telefoon de website van Jom Ha Voetbal en trekt op basis van de namen van de sponsoren de conclusie dat een aantal van hen ‘Israël steunt’.”

Er zou geen sprake zijn geweest van geduw en er waren geen pamfletten, aldus de organisatie. Er lagen wel flyers en brochures van verschillende Joodse organisaties die een stand hadden op het evenement.

Beeldmateriaal

Sinds gisteren staat er dus een nieuw bericht online op de website. Dit begint over het duwen en spugen op het evenement zelf, waarover de manager van Douwe zou hebben bevestigd dat er geen sprake van is geweest. Ook wordt er een video gedeeld met bewakingsbeelden.

Tekst gaat door onder video.

De organisatie vervolgt over de afspraken die op voorhand zouden zijn gemaakt. Er wordt een kijkje gegeven in de dealmemo en benoemd dat zowel hierin, als in het contract geen dergelijke afspraken staan. Het WhatsApp gesprek, waar Douwe naar verwijst en dat Renze Klamer in zou hebben gezien, vond minder dan 35 minuten voor het optreden plaats, zo zegt Jom Ha Voetbal. Ze delen hierbij twee bijgesneden screenshots uit het gesprek.

Wat recht is, is recht

Het bericht sluiten ze af met de hoop bij te dragen aan rust en veiligheid voor de betrokkenen. Voordat ze Douwe Bob zijn uitspraak (“Wat recht is, is recht, en wat krom is, is krom”) citeren, wordt er nog benoemd: “Het staat Douwe Bob en zijn management uiteraard vrij om te reageren en excuses aan te bieden.”

FOTO: ANP