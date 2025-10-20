Isa Hoes deelt ontroerende boodschap op verjaardag zoon

Tekst: Denise Delgado

Op de 27e verjaardag van haar zoon Merlijn heeft Isa Hoes (58) een liefdevolle post gedeeld op Instagram. Met een oude foto en warme woorden blikt ze terug op zijn leven: van de tijd in de armen van zijn vader Antonie Kamerling tot de man die hij nu is.

‘Toen nog in papa’s armen en nu al weer 27 jaar op eigen benen,’ schrijft Isa. Ze noemt Merlijns pad niet altijd eenvoudig, maar spreekt haar trots en bewondering uit. ‘Maar man oh man wat ben ik trots op alles wat je doet en hoe je het doet.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Isa Hoes reageert op kritiek na delen van afgetraind lichaam

‘Dankbaar dat ik zo dicht bij je mag zijn en meelopen op jouw weg naar meer en nog zoveel meer.. ik hou oneindig veel van jou,’ eindigt Isa haar bericht. Naast Merlijn heeft Isa nog een dochter, Vlinder Kamerling (20).



Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ISAHOES