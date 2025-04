Irene Moors laat de natuur zijn gang gaan

Tekst: Sabine Krouwels

Wanneer Irene Moors in de spiegel kijkt, ergert ze zich niet aan haar rimpels. Ook al staat haar 58ste verjaardag op de stoep, ze voelt geen enkele druk om een afspraak te maken in een cosmetische kliniek voor een spuitje hier of een liftje daar? “Misschien ooit, maar ik heb er nu geen last van”, zegt ze deze week in Weekend.

Irene gaat dit jaar spelen in de komische theatervoorstelling Dubbel Op, en dat is een primeur. Nooit eerder stond ze met een komedie op het podium. Het verhaal speelt zich af in een schoonheidskliniek. Wat is Irene’s relatie met cosmetische ingrepen? Zou ze de natuur een handje helpen of laat ze alles lekker op zijn beloop? “Ik word in juni 58 en ik heb het nog steeds niet overwogen. Tuurlijk, elke keer als ik in de spiegel kijk zie ik ook wel waar de lijnen zitten, maar ik heb iets van: ik heb een heel goede visagiste en met het juiste licht kom ik nog prachtig op de foto”. legt ze uit. “Misschien ooit, maar ik heb er geen last van en ik hoop dat ik daar ook nooit last van ga hebben. Ik hoop dat ik die druk nooit ga voelen, want ik voel dat op dit moment helemaal niet.”

‘Haal mijn geluk niet uit wel of niet een rimpel’

In haar omgeving ziet ze mensen die daar wél onder gebukt gaan. Ook prima, vindt Irene. “Ja, sommige mensen denken: ik vind dat gewoon mooier. En dat is hun goed recht. Als iemand zich daar fijner bij voelt omdat ze weten dat dat een beetje is weggewerkt, dan is dat prima. Als jij daar gelukkiger van wordt… Het gaat om je geluk. Maar mijn geluk haal ik niet uit wel of niet een rimpel.”

