Giel Beelen wordt voor de tweede keer vader

Giel Beelen en zijn vrouw Floor zijn in verwachting van een zoontje. De radiomaker deelde het nieuws maandag met een paar foto’s op Instagram.

“Nog meer chaos, maar vooral liefde. Wij hebben iets te vieren; in het nieuwe jaar zijn wij met z’n vieren! Josephine krijgt een broertje”, schrijft de 47-jarige Beelen bij foto’s voor de kerstboom met zijn gezin. In de boom hangt onder meer een ornamentje van een zwangerschapstest. “Dankbaar”, besluit de Haarlemmer zijn bericht.

Beelen en zijn vrouw trouwden in augustus vorig jaar en verwelkomden hun dochter een paar maanden later in oktober.