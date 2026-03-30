Freek Rikkerink viert 33e verjaardag met ‘natte kus en poepluier’

Tekst: Denise Delgado

Zondag was het feest bij Suzan en Freek, want Freek Rikkerink blies 33 kaarsjes uit. Die bijzondere dag liet Suzan uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan en deelde op Instagram hoe de jarige zanger in het zonnetje is gezet.

Bij een vrolijke foto aan de ontbijttafel is te zien hoe Freek de dag feestelijk begint, omringd door slingers, lekkernijen en cadeaus. Volgens het stel wordt zijn verjaardag gevierd met een huis vol familie. “33 jaar vandaag, en dat vieren we met een huis vol familie!”, schrijven ze bij het bericht.

De tekst gaat verder onder de Instagram-foto.

Uitgebreid ontbijt

Ook de start van de dag verliep volgens Suzan en Freek op een heel eigen manier. Freek werd wakker met een ‘natte kus en een poepluier’ van hun zoontje Sef. Daarna volgden een uitgebreid ontbijt en cadeautjes. “Nu al een topdag!”, klinkt het enthousiast.

Onder de post stromen de felicitaties binnen. Fans wensen de zanger een mooie verjaardag toe en ook bekende namen reageren op het bericht. Zo feliciteert Jade Kops hem met een liefdevolle boodschap.

Suzan en Freek maakten eind mei 2025 bekend dat bij Freek ongeneeslijke, uitgezaaide longkanker is vastgesteld. Na dat heftige nieuws legde het duo hun werkzaamheden eerst neer, maar niet veel later besloten ze toch weer op te treden.

BEELD: @SUZANENFREEK