Flinke domper voor Thijs Römer

De makers van de aankomende bioscoopfilm Wraak hebben de banden met Thijs Römer enige tijd geleden verbroken. Dat hebben producent Jabadoo en distributeur Dutch FilmWorks vrijdag laten weten. Eerder deelde het Nederlands Filmfonds dat Wraak een subsidie van ruim zes ton ontvangt. De naam van Römer stond bij het scenario.

Römer werkte in eerste instantie wel mee aan het project, maar de samenwerking is vanwege de ontwikkelingen rond de acteur en filmmaker stopgezet. Inmiddels werkt Gerben Hetebrij aan het scenario. Omdat Römer bij de start van het project betrokken was, staat zijn naam op de website van het Filmfonds. Verdere details over de film zijn nog niet bekendgemaakt.

De 45-jarige Römer werd eerder dit jaar veroordeeld voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij moest daarvoor een maand de gevangenis in. In april kwam hij vrij. Hij moest zich van de rechter ook laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Of hij de behandeling heeft ondergaan, is niet bekend.