Erica Meiland slaat terug na kritiek Angela de Jong: ‘Och, cynische Angela…’

Tekst: Emelie van Kaam

Angela de Jong, eerder groot fan van de Meilandjes, haalde afgelopen week flink uit naar aanleiding van een aflevering van de huidige soap: La Dolce Vita. Wat doet dat qua gevoel met Erica Meiland, keer op keer die kritiek? “Angela is al eerder afgehaakt als fan”, zegt Erica deze week in Weekend. Dit soort kritiek doet me niets, het is maar een mening.”

Angela zei in haar column in het AD over de familie: “Ze worden er niet sympathieker op. Die chagrijnige smoelwerken. Dat eeuwige gesnoef. Steeds die arme makelaars laten opdraven. Zouden die arme mensen zelf doorhebben dat ze louter als figuranten dienst doen? En dan dat constante gescheld onderling.”

Huisje gevonden

Begrijpt Erica haar uitspraken enigszins als ze de afleveringen terugkijkt van Chateau Meiland La Dolce Vita? “Och, cynische Angela”, reageert Erica. “Wij laten geen makelaars als figuranten opdraven. We zijn werkelijk op zoek naar een vakantiehuisje voor Martien, waar hij anoniem van de zon kan genieten én waar alle vier onze harten sneller van gaan kloppen. Dat is geen gemakkelijke opgave, kan ik je vertellen. Maar we hebben uiteindelijk wel een huis gevonden!”

Lees het hele interview met Erica, waarin ze onder meer vertelt hoe de band tussen Martien en zijn zus Nelleke, met wie hij gebrouilleerd raakte, nú is, in Weekend nummer 18. Ook te vinden in deze editie: Amalia, dé koningin van Koningsdag, alles over de breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg én interviews met onder anderen Kim-Lian van der Meij, Jan Keizer en Irene Moors. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.