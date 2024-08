Ekdom en Stenders slaan handen ineen bij Radio Veronica

Gerard Ekdom en Rob Stenders gaan samen een vrijdagmiddagshow maken bij Radio Veronica. Vanaf 6 september presenteren zij elke vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur het nieuwe programma Stenders & Ekdom, maakte Radio Veronica vrijdag bekend.

Ekdom en Stenders zijn al dertig jaar bevriend. “Rob appte mij: Zeg, moeten wij niet de vrijdagmiddag samen doen? Dat leek me meteen een leuk plan”, zegt Ekdom in een persverklaring. Stenders voegt toe: “We lopen al jaren binnen tijdens elkaars programma’s, zelfs toen we bij andere zenders werkten. Nu we officieel herenigd zijn, nota bene op het moederschip van de radio, is de gekoesterde droom om samen wat te doen zo binnen handbereik dat we dat op vrijdagmiddag graag met de luisteraars delen!”

Ekdom in de morgen

Stenders is op vrijdagavond nog te horen met het programma PUP 40. PUP staat voor Parallelle Universum Parade en is een hitlijst uit het verleden, opnieuw samengesteld met de oren en streamingcijfers van nu. Ekdom begint maandag met zijn ochtendshow Ekdom in de Morgen, die elke werkdag van 06.00 tot 09.00 uur te horen is.