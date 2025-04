Doodsbedreiging na De Lama’s maakte Jandino Asporaat onzeker

Tekst: Denise Delgado

In de nieuwste aflevering van de YouTube-serie ‘Open Kaart’ vertelt Jandino Asporaat (44) openhartig over een heftige periode in zijn carrière. Een doodsbedreiging na zijn deelname aan ‘De Lama’s’ raakte hem diep en bracht een onzekerheid teweeg die hij niet van zichzelf kende. Toch bleek die donkere ervaring uiteindelijk een waardevolle les.

Roem en rijkdom

Jandino vertelt dat het niet zijn eigen keuze was om aan het programma mee te doen. Zijn toenmalige manager raadde het sterk aan vanwege het grote bereik en de belofte van roem en rijkdom. “Het was niet mijn programma en het was ook niet iets waar ik naar keek. Het was een manager die zei: ‘Dit moet je doen, want ze hebben meer dan een miljoen kijkers en je gaat heel veel geld verdienen. Heel veel roem.’ En mijn innerlijke stem zei: ‘Bro, dit is niet voor jou.’ En het werd een hele pijnlijke les.”

Lees ook: Bijzondere mijlpaal voor Jandino Asporaat

Kwetsende berichten

Naast het ongemak van werken aan iets dat niet bij hem paste, kreeg hij ook te maken met keiharde reacties online. Mensen zeiden dingen als: “Die moet een kogel door zijn kop en kanker krijgen” Eén naam bleef hem in het bijzonder bij: Linda88. “Linda88. Dat was haar Hyves-naam. Linda88 die schreef zulke nare dingen over mij. En ik dacht: Linda dat is een bloedmooie vrouw. Je maakt jouw aartsvijand natuurlijk nog mooier en beter en daarom ben jij klein.”

De kwetsende berichten raakten hem diep, vooral omdat hij zichzelf bleef opzoeken op internet. “Ik ging dat elke dag lezen en om de twee dagen kwam er weer een blog over Jandino. En mijn hart… ik werd onzeker, en ik ben geen onzeker mannetje.” Uiteindelijk besloot hij ermee te stoppen. “Tot ik dacht: nee, dit wil ik niet. Dus heb ik tegen BNN gezegd: ‘Ik kap er mee.'”

Jandino ontmoet zijn ‘monster’

De naam Linda88 kreeg een gezicht tijdens een meet & greet na zijn laatste show met De Lama’s. “Iemand riep: ‘Linda!’ Nou, het deed me niks want Linda is een normale naam. Tot iemand zei: ‘Linda88.’ Want anders reageerde Linda blijkbaar niet.” Hij is zichtbaar geschokt wanneer hij beseft dat zíj degene is die hem vanachter haar toetsenbord maandenlang ‘klein heeft gemaakt’. “Hier is mijn monster,” zegt Jandino vervolgens tegen Robbert.

Dat moment maakte veel duidelijk voor hem. “Ik dacht meteen: oh, je hebt niet een hekel aan mij. Je hebt een hekel aan jezelf en dat projecteer je. En het is aan mij om het te ontvangen. En dat is wat ik bedoel met: het is een les geweest. Het heeft me daarna namelijk zoveel geholpen als je kritiek krijgt of als mensen online iets roepen.”

Lees ook: Kinderen treden in voetsporen Jandino Asporaat

Ondanks dat de periode rond De Lama’s zwaar was, kijkt Jandino er nu anders op terug. “Want anders had ik deze les niet geleerd. Maar dit is wel één van de momenten van: dit is wat er gebeurt als je achter roem en geld gaat en niet achter authenticiteit.”

Bekijk hieronder een korte fragment van de aflevering van Open Kaart.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JANDINOASPORAAT & ROBBERTRODENBURG