Dionne Stax in verwachting van eerste kindje

Geweldig nieuws voor Dionne Stax en dj Steven Jansen. Het stel laat op Instagram weten hun eerste kindje te verwachten.

Het koppel maakt dit nieuws bekend op Instagram. Hier delen ze een foto waarop de echo’s te zien zijn en een rompertje met de tekst ‘Keep calm, my dad’s a dj’. “Coming soon”, staat ook bij de foto.

De 39-jarige presentatrice en de 31-jarige Jansen, bekend van het dj-duo Lucas & Steve, waren in 2020 allebei te zien in het AVROTROS-programma De 3 Sterren Camping. Niet veel later maakten ze bekend een relatie te hebben.