Chris Bauer: ‘Jan Smit is mijn tweede (muzikale) vader’

Tekst: Emelie van Kaam

De 23-jarige Chris Bauer is op weg om in de voetsporen van zijn vader Frans te stappen. Of hij daarbij uitdagingen ervaart door zijn bekende achternaam? “Als je vader dertig jaar lang artiest is en een grote naam heeft, verwachten mensen ook iets van zijn optredende zoon. De lat ligt wat hoger.”

Chris’ nieuwste single La La Londen slaat goed aan en omdat Frans zijn vader is, gaan mensen ervan uit dat hij vast een dikke vinger in die pap had. Dat is niet geval, maar er is wél een andere hele bekende zanger die een groot aandeel heeft in het muzikale reilen en zeilen van Chris. “Nee, papa heeft hier niet bij geholpen. Ik heb het samen met Jan Smit gedaan”, vertelt Chris. “Mijn vorige single, Hoe Heet Dat Liedje, was ook door hem geschreven. Jan en ik zagen elkaar weleens bij optredens van papa en konden goed met elkaar opschieten. Van daaruit zijn we uiteindelijk in de studio beland.”

Bijzonder

Elke keer leert Chris van Jan en de twee hebben ook buiten de studio veel contact. “Jan is heel betrokken. We bellen bijna elke dag. Jan is een soort muzikale vader. Dus nu heb ik er twee, haha! Ja, ik kijk wel tegen Jan op, hij is een grootheid. Vroeger luisterde ik naar zijn liedjes, nog steeds, en nu is hij óók mijn platenbaas. Dat vind ik heel bijzonder.”

Lees het hele interview met Chris, waarin ze hij ook vertelt hoe het nu gaat tussen hem en zijn vriendin Kim, in Weekend nummer 22.