Carice van Houten over liefdesleven na breuk: ‘Al heel lang dry january’

Tekst: Denise Delgado

19/03/2026

Carice van Houten (49) vertelt in een interview met ‘LINDA.’ aan Kees van der Spek hoe het met haar liefdesleven gaat sinds haar breuk met Guy Pearce (58). De twee gingen vorig jaar uit elkaar en hebben samen een zoon, Monte.

Het onderwerp komt ter sprake wanneer Kees grapt over het nemen van een tattoo met elkaars naam. Hij hint vervolgens op een mogelijke nieuwe liefde bij Carice. Haar antwoord is duidelijk: die is er niet. “Wat dat betreft is het al heel lang dry january,” zegt ze, doelend op haar vrijgezelle status, én het gebrek aan romantiek.

Geen zin in relatiegedoe

Carice zegt dat ze het single zijn prima trekt. Ze heeft weinig behoefte aan het gedoe dat soms bij relaties komt kijken. Ze wijst erop dat ze genoeg mensen om zich heen ziet die een relatie hebben, maar alsnog ongelukkig zijn. Zelf vindt ze het juist fijn dat haar leven na de breuk rustiger is geworden en dat ze weer “harmonie” voelt.

Mist ze het fysieke?

Op de vraag of ze het fysieke deel van een relatie mist, antwoordt Carice dat dat soms wel zo is. Tegelijk zegt ze met een knipoog dat ze haar eigen manieren heeft gevonden. “Ik ga veel naar de massage,” vertelt ze, waarna ze meteen toegeeft dat het gesprek een beetje ongemakkelijk begint te worden.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

