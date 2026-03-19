Carice van Houten over liefdesleven na breuk: ‘Al heel lang dry january’

Tekst: Denise Delgado

Carice van Houten (49) vertelt in een interview met ‘LINDA.’ aan Kees van der Spek hoe het met haar liefdesleven gaat sinds haar breuk met Guy Pearce (58). De twee gingen vorig jaar uit elkaar en hebben samen een zoon, Monte.

Het onderwerp komt ter sprake wanneer Kees grapt over het nemen van een tattoo met elkaars naam. Hij hint vervolgens op een mogelijke nieuwe liefde bij Carice. Haar antwoord is duidelijk: die is er niet. “Wat dat betreft is het al heel lang dry january,” zegt ze, doelend op haar vrijgezelle status, én het gebrek aan romantiek.

Lees ook: Carice van Houten aangehouden door politie

Geen zin in relatiegedoe

Carice zegt dat ze het single zijn prima trekt. Ze heeft weinig behoefte aan het gedoe dat soms bij relaties komt kijken. Ze wijst erop dat ze genoeg mensen om zich heen ziet die een relatie hebben, maar alsnog ongelukkig zijn. Zelf vindt ze het juist fijn dat haar leven na de breuk rustiger is geworden en dat ze weer “harmonie” voelt.

Mist ze het fysieke?

Op de vraag of ze het fysieke deel van een relatie mist, antwoordt Carice dat dat soms wel zo is. Tegelijk zegt ze met een knipoog dat ze haar eigen manieren heeft gevonden. “Ik ga veel naar de massage,” vertelt ze, waarna ze meteen toegeeft dat het gesprek een beetje ongemakkelijk begint te worden.

BEELD: ANP