Antoinnette Scheulderman over Loretta Schrijver: ‘Allergrootste dierenvriend’

Tekst: Denise Delgado

Donderdagavond schoof schrijver en journaliste Antoinnette Scheulderman (49) aan in de talkshow ‘Eva’, waar ze zichtbaar geëmotioneerd sprak over Loretta Schrijver. Loretta overleed donderdag op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

De twee deelden een diepe liefde voor dieren en een vastberaden inzet tegen dierenleed — iets wat Antoinnette bijzonder in Loretta bewonderde. De schrijver beschouwde Loretta als een groot voorbeeld en is ‘onlangs nog bij haar thuis geweest.’

Prachtige woorden

Presentatrice Eva Jinek benadrukte Loretta’s niet-aflatende betrokkenheid bij dierenwelzijn. “Het is één ding om van dieren te houden en daarover te praten,” zei ze, “het is wat anders dat je keer op keer erover begint en je je ook bezighoudt met dierenleed”. Antoinnette knikte en vulde aan dat Loretta nooit wegkeek van het leed dat dieren werd aangedaan. “Ik weet niet of ik het gewoon kan zeggen zonder dat ik daarvan volschiet”, gaat Antoinnette verder. Met moeite hield Antoinnette haar emoties in bedwang en vertelt over de prachtige woorden van Loretta die zij eerder die dag heeft gelezen: “Ik wil dat lijden helemaal tot me door laten dringen en ook daarmee die dieren het gevoel geven dat ze niet alleen zijn.” Aangeslagen kapt Antoinnette haar eigen zin af: “Dat vind ik zó lief.”

Grootste dierenvriend

Ze prees Loretta’s onvoorwaardelijke inzet: “Ze was een van de allergrootste dierenvrienden van Nederland. Dat vond ik fantastisch.” Volgens haar naasten waren dieren voor Loretta zelfs belangrijker dan mensen. “Wat ze deed en de bekendheid ging niet over haar. Ze probeerde dat altijd in te zetten voor het welzijn van de dieren, omdat ze zoveel leed zag.”

Tijdens een recent interview dat Antoinnette met haar had, vertelde Loretta dat ze zich geen leven zonder dieren kon voorstellen. “Ik moet altijd een hond hebben,” zei ze toen. Ook bleek dat ze vaak gratis hulp aanbood. En als ze er toch voor betaald kreeg, stortte ze het geld terug naar het goede doel. “Iedereen kon haar altijd bellen om te helpen.”

BEELD: ANP