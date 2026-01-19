Alberto Stegeman bang voor oude mannen confronteren door trauma

In Radio BOOS spreken Alberto Stegeman en Kees van der Spek samen met Tim Hofman open over hun werk en de risico’s die daarbij komen kijken.

Beide journalisten zeggen in eerste instantie geen angst te ervaren. Later komt Alberto Stegeman daar toch op terug. Hij vindt vechthonden spannend en benoemt een trauma dat zijn aanpak blijvend heeft veranderd.

Trauma na heftige confrontatie

Alberto durft oude mannen niet meer zomaar te confronteren, uit angst dat ze een hartaanval krijgen. Die vrees is terug te voeren op een eerdere ervaring: ‘Ik heb een keer een man geconfronteerd die met een jong meisje seks wilde. Ik loop op hem af in vermomming en ik zet mijn eigen stem op dus ik snap dat die man even schrikt, maar die trok wit weg en die moest ineens gaan zitten en begint te trillen. Op een gegeven moment is er een ambulance gebeld en die is afgevoerd.’ De man bleek uiteindelijk gezond, maar de impact op Alberto was groot.

Voorzichtiger te werk gaan

Volgens Alberto grapt zijn team er nog vaak over, maar hij wil voortaan vooraf weten of een verdachte wel gezond is. Hij begint vaker voorzichtig en instrueert zijn cameraploeg 112 te bellen als iemand lijkt weg te vallen. ‘Ik ben er echt bang voor’, zegt hij. Tegelijkertijd is 112 nog nooit daadwerkelijk gebeld.

Humor en praktische maatregelen

Een cameraman grapte dat ze voortaan een defibrillator mee moeten nemen, waarop Alberto dacht dat dit eigenlijk best een goed idee is. Tim concludeert lachend dat mensen die Alberto zijn programma’s kijken, nu bij een confrontatie van een ouder persoon weten dat Alberto bang is dat die persoon in elkaar zakt. Dat bevestigt de journalist. Het geeft weer een nieuwe kijk op zijn programma’s.

