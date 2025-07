Alberto Stegeman stopte met programma’s om kinderen

Tekst: Emelie van Kaam

Sinds Alberto Stegeman vader is, is hij anders naar zijn werk gaan kijken. Er zijn programma’s die hij niet meer maakt, puur om zijn kinderen, vertelt hij deze week in Weekend.

In zijn boek ‘Alberto, Mijn Strijd Tegen Onrecht’ noemt Alberto Stegeman zijn kinderen zijn hoofddoel in zijn leven. In Weekend vertelt hij deze week hoe zij omgaan met het beroep van hun vader. Want een vader met zo’n spannend beroep, dat zou toch best een dingetje voor hen kunnen zijn. “Ze weten dat ik, zoals zij dat noemen: boeven vang met de camera. Maar ze zijn nog maar tien en acht jaar, dus ze kijken het programma nog niet.”

Andere zaken

Alberto bespreekt zijn werk niet met zijn kinderen en heeft het liever met hen over dingen die in hun leven spelen. “Ik praat vooral over andere zaken in het gezin, zoals de dansles van mijn dochter en de voetbalwedstrijd van mijn zoon.”

Cliché

Het vaderschap heeft ook veel veranderd in Alberto’s carrière als programmamaker. “Toen ik vader werd, heb ik besloten om veel programma’s niet meer te produceren, ik wil die tijd aan mijn kinderen besteden. Want hoe cliché ook: die jaren krijg je niet meer terug.”

