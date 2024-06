Advocaat Ali B vraagt om vrijspraak zedendelict op schrijverskamp: ‘Heeft alle schijn van valse aangifte’

Bart Swier, de advocaat van Ali B, heeft bij de rechtbank gepleit om de rapper vrij te spreken van het aanranden en verkrachten van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Hij betoogde vrijdag in de rechtbank in Haarlem dat er te weinig bewijs is en dat de aanklacht alleen gebaseerd is op de verklaring van het slachtoffer.

De vrouw legde meerdere malen een verklaring af en die spreken elkaar tegen, stelde Swier. “Haar verklaringen wisselen sterk op ieder punt. Ze spreekt zich continu tegen.” Ook vond hij dat de vrouw met “ongeloofwaardige details” kwam. Swier stipte aan dat ze drugs zou hebben gebruikt en dat haar geheugen daarmee mogelijk was aangetast.

Swier noemde de aanklacht van het slachtoffer verder “alle schijn hebben van een valse aangifte”. De advocaat benadrukte daarbij dat hij daarmee niet wilde zeggen dat dit daadwerkelijk het geval is.