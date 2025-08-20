Na jaren van onzekerheid: Barbara Sloesen verwacht baby

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Barbara Sloesen en haar vriend Joost Hofman hebben prachtig nieuws gedeeld. Op Instagram maakten zij woensdagmiddag bekend dat er een kindje op komst is. Het stel deelde daarbij vrolijke foto’s van de zwangerschapstest, echo en babybuik.

Bij de foto’s schreef Barbara: ‘We kunnen het zelf nog nauwelijks geloven! … Er is een kleine Hofman-Sloesen op komst en ik ben zwanger. Zelfs het typen voelt nog onwerkelijk.’

Jarenlange zoektocht

In haar bericht vertelt Sloesen openhartig over de moeilijke weg naar dit moment. Ze schrijft hoe zij en Joost jarenlang hoopten, teleurgesteld raakten, twijfelden en talloze onderzoeken ondergingen. In Nederland werden ze aanvankelijk weggestuurd met de boodschap om het blijven te proberen. Uiteindelijk gingen ze naar België, waar adenomyose en een afwijkende baarmoedervorm werden vastgesteld.

Een wonder

‘Om hier wat aan te doen werden meteen twee operaties ingepland. Voorafgaand moest ik beginnen aan pillen die me tijdelijk in de overgang zouden brengen. Op de dag dat ik daarmee zou beginnen deed ik toch even een test voor de zekerheid. Loslaten noemt men dat; wij noemen het een ongelooflijk wonder’, schrijft de actrice.

Tekst gaat door onder post.

Steun voor anderen

Sloesen benadrukt in haar bericht dat zij zich bewust is van hoe confronterend dit nieuws kan zijn voor stellen die zelf een negatieve test of uitslag hebben gekregen. ‘We hebben de afgelopen jaren ook zo vaak dit soort berichten voorbij zien komen terwijl wij een negatieve test of uitslag hadden, dus weten ook hoe confronterend deze post kan zijn. Weet dat we met jullie mee blijven wensen en hopen. Liefs Joost & Barbara.’

Lees ook: Barbara Sloesen openhartig over kinderwens: ‘Wil geen medelijden’

Vrolijke reacties

De aankondiging van het stel wordt met enthousiasme ontvangen. De post staat nog maar net online of collega-actrice Marlijn Weerdenburg reageert al: ‘Beste nieuws van de dag! Het is jullie zo gegund!’ Ook Moïse Trustfull laat haar blijdschap blijken: ‘Wat een geweldig nieuws lieverds!!!’ Zij zijn niet de enige volgers die blij worden van het bericht, de reacties stromen binnen.

FOTO: ANP