Barbara Sloesen openhartig over kinderwens: ‘Wil geen medelijden’

Tekst: Nicky Molendijk

Barbara Sloesen deelt op Instagram een openhartig bericht. Hierin vertelt de actrice eerlijk dat ze bezig is met een fertiliteitstraject omdat zij en haar partner Joost moeite hebben met het krijgen van een kindje.

“In de nieuwste VROUW heb ik een onderwerp besproken wat ik al langere tijd graag wilde, maar ook ontzettend moeilijk vind”, begint Sloesen haar bericht. “Vaak denk ik het weer als mensen vragen: begint de kinderwens niet te kriebelen? Het is zo’n gevoelig onderwerp als je niet weet of het je is gegeven. De wens is er heel erg bij Joost en mij. We willen alleen niet dat het ons geluk gaat bepalen”, schrijft ze daarbij.

De actrice geeft aan dat ze niet wil dat het krijgen van een kindje hun geluk gaat bepalen. “Een kind krijgen moet geen doel op zich worden. Maar misschien is dat ook wel zelfbescherming. Feit is dat het soms lastig is en dat iedereen om je heen zo ongeveer zwanger is of een kind heeft op deze leeftijd”, zegt ze openhartig.

Barbara heeft zich in Nederland medisch laten onderzoeken, maar daar kwam volgens haar niks uit. Daarom besloot de actrice naar België te gaan, waar het traject nu loopt. “Als het gebeurt, is het welkom, maar ik wil er geen druk op leggen.”

Ook merkt Sloesen dat ze het vervelend vindt als mensen medelijden met haar hebben. Daar heeft ze naar eigen zeggen dan ook geen behoefte aan. “Dat ze bijvoorbeeld gaan invullen dat het zo erg zou zijn als het niet lukt. Hou op, denk ik dan, je creëert voor mij een probleem dat ik nog helemaal niet zo ervaar.” Wel ervaart Barbera het proces soms als “eenzaam”. “Ook al is Joost er deelgenoot van, het is mijn lichaam dat onderzocht wordt en het gaat mijn lichaam worden waar straks wel of niet een kind in gaat komen”, zegt ze tot slot.